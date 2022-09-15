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День открытых дверей в школе юных писателей

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В лофт-кафе «Желтый Шкаф» пройдет День открытых дверей школы юного писателя «Дети тоже пишут». В программе: творческие задания, конкурсы, знакомство и подарки.

 

Журналист и писатель Анна Кузнецова-Орти расскажет о школе, программе нового курса писательства для детей, и как за 24 занятия юные нижегородцы смогут издать свой сборник историй.

Все интересующие вопросы можно будет задать 1 октября с 12:00 до 15:00 по адресу: проспект Гагарина, 14.



 

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Фото: сообщество «Желтого шкафа»

 

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