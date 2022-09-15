Отель с садом на крыше появится на Ярмарке

На Нижегородской ярмарке планируют построить конгресс-холл с отелем и рестораном с видом на кремль и Стрелку. ООО «Яузапроект» уже представило концептуальный проект. Информация опубликована на сайте регионального Минграда.
Заказчик проекта — группа компаний «Ташир».
Здания площадью более 37 тысяч квадратных метров планируют построить на пустыре за вторым павильоном Ярмарки. Восьмиэтажная гостиница займет 24,3 тысячи квадратных метров, а конгресс-холл еще 8,2 тысячи.
Архсовет отправил проект на доработку, рекомендовано доработать силуэт здания и визуал проекта, например, включить перспективную транспортную развязку.
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Фото: архив пресс-служб
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