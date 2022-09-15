Отель с садом на крыше появится на Ярмарке

Заказчик проекта — группа компаний «Ташир».

Здания площадью более 37 тысяч квадратных метров планируют построить на пустыре за вторым павильоном Ярмарки. Восьмиэтажная гостиница займет 24,3 тысячи квадратных метров, а конгресс-холл еще 8,2 тысячи.

Архсовет отправил проект на доработку, рекомендовано доработать силуэт здания и визуал проекта, например, включить перспективную транспортную развязку.







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Фото: архив пресс-служб