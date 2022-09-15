Четыре IT-куба открылись в Нижегородской области

В Нижегородской области открылись четыре новых образовательных центра для детей «IT-куб». В каждом из них смогут ежегодно обучаться 400 нижегородцев в возрасте от 5 до 18 лет.
На оснащение центров выделено около 69 миллионов рублей. Они откроются на базе:
- Нижегородского государственного инженерно-экономического университета
- Нижегородского колледжа малого бизнеса
- Семеновского индустриально-художественного техникума и
- Дзержинского педагогического колледжа.
Дети ждут нестандартные методы и форматы обучения: программирование на языке Python и Java, мобильная разработка, системное администрирование, программирование роботов, разработка виртуальной и дополненной реальности, алгоритмика и логика.
К 2024 году в регионе планируется открыть еще два таких образовательных пространства.
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