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Четыре IT-куба открылись в Нижегородской области

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В Нижегородской области открылись четыре новых образовательных центра для детей «IT-куб». В каждом из них смогут ежегодно обучаться 400 нижегородцев в возрасте от 5 до 18 лет.

 

На оснащение центров выделено около 69 миллионов рублей. Они откроются на базе:

  • Нижегородского государственного инженерно-экономического университета
  • Нижегородского колледжа малого бизнеса
  • Семеновского индустриально-художественного техникума и
  • Дзержинского педагогического колледжа.

Дети ждут нестандартные методы и форматы обучения: программирование на языке Python и Java, мобильная разработка, системное администрирование, программирование роботов, разработка виртуальной и дополненной реальности, алгоритмика и логика.

К 2024 году в регионе планируется открыть еще два таких образовательных пространства.



 

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