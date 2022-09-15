Четыре IT-куба открылись в Нижегородской области

На оснащение центров выделено около 69 миллионов рублей. Они откроются на базе:

Нижегородского государственного инженерно-экономического университета

Нижегородского колледжа малого бизнеса

Семеновского индустриально-художественного техникума и

Дзержинского педагогического колледжа.

Дети ждут нестандартные методы и форматы обучения: программирование на языке Python и Java, мобильная разработка, системное администрирование, программирование роботов, разработка виртуальной и дополненной реальности, алгоритмика и логика.

К 2024 году в регионе планируется открыть еще два таких образовательных пространства.







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