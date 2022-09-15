«Цензура» и «Иноагенты»: новый арт от Нижегородского Бэнкси

Две новые плитки в авторстве художника можно найти на бетонных клумбах в сквере на Звездинке.

Одна из плиток называется «Иноагенты» — на ней изображены фигуры Шахматного дома. Они говорят: «Чужой нос приставили, теперь главное, чтобы иноагентом не объявили!».

Вторая плитка с обложкой альбома Deep Purple — у них закрыты глаза черными прямоугольниками.





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