Стало известно, когда начнется отопительный сезон в Нижнем

«Системы теплоснабжения готовы к работе, в котельных идут последние пробные топки. Подготовку планируют завершить к концу недели», — отмечает мэр.

Досрочно тепло пустили в школы, детсады и больницы, а уже к 12 сентября отапливались более половины соцобъектов города. В жилых домах отопительный сезон не начали досрочно, для этого необходимо, чтобы средняя температура воздуха была ниже +8 в течение пяти суток.







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Фото: unsplash