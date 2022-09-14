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Стало известно, когда начнется отопительный сезон в Нижнем

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В Нижнем Новгороде отопление начнут включать с 20 сентября. Тепло пустят в жилые дома и объекты социальной сферы, где не удалось этого сделать досрочно. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

 

«Системы теплоснабжения готовы к работе, в котельных идут последние пробные топки. Подготовку планируют завершить к концу недели», — отмечает мэр.

Досрочно тепло пустили в школы, детсады и больницы, а уже к 12 сентября отапливались более половины соцобъектов города. В жилых домах отопительный сезон не начали досрочно, для этого необходимо, чтобы средняя температура воздуха была ниже +8 в течение пяти суток.



 

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Фото: unsplash

 

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