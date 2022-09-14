Нижегородцам предлагают слепить Нижний из пластилина

21, 22 и 25 сентября в библиотеке имени Короленко пройдут мастер-классы по лепке достопримечательностей Нижнего Новгорода из пластилина. Созданные работы попадут в мультфильм «Визитная карточка Нижнего» про Нижегородский район.
В мультфильме можно будет увидеть кремль, Чкаловскую лестницу, Печерский монастырь, Рождественскую церковь, домик Каширина, литературный музей имени Горького, Верхневолжскую набережную, Александровский сад и другие узнаваемые достопримечательности.
Участие в мастер-классе бесплатное. Регистрация по телефону: 8 (831) 438 47 71.
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