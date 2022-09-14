В Научном дворике расскажут о деле «мултанских вотяков»

Сегодня, 14 сентября, в квартале церкви Трех Святителей выступит Мария Гельфонд — доцент факультета гуманитарных наук, академический руководитель образовательной программы «Филология» в НИУ ВШЭ.
Тема лекции — «Подвиг журналиста и писателя: Короленко и дело «мултанских вотяков».
Напомним, Владимир Короленко и нижегородские журналисты расследовали дело об убийстве, чтобы доказать невиновность целого народа — вотяков (удмуртов), живших в селе Старый Мултан.
Как им это удалось, какое воздействие оказало на современников это событие и как отозвалось почти семьдесят лет спустя, когда по обвинению в тунеядстве судили Бродского, расскажут в Научном дворике.
Старт: в 18:30 по адресу улица Короленко, 17. Вход по предварительной регистрации.
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