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В Научном дворике расскажут о деле «мултанских вотяков»

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Сегодня, 14 сентября, в квартале церкви Трех Святителей выступит Мария Гельфонд — доцент факультета гуманитарных наук, академический руководитель образовательной программы «Филология» в НИУ ВШЭ.

 

Тема лекции — «Подвиг журналиста и писателя: Короленко и дело «мултанских вотяков».

Напомним, Владимир Короленко и нижегородские журналисты расследовали дело об убийстве, чтобы доказать невиновность целого народа — вотяков (удмуртов), живших в селе Старый Мултан.

Как им это удалось, какое воздействие оказало на современников это событие и как отозвалось почти семьдесят лет спустя, когда по обвинению в тунеядстве судили Бродского, расскажут в Научном дворике.

Старт: в 18:30 по адресу улица Короленко, 17. Вход по предварительной регистрации.


 

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