Гастроужин «Донские рассказы» в Lamvil

15 сентября в Нижний Новгород приедет шеф-повар ресторанов La Fabbrica и Ялла из Ростова-на-Дону — Олег Колесниченко. Он стажировался на кухнях шефов мишленовских заведений в Италии, Испании и Мексике. Шеф умело сочетает креативную подачу, разные гастрокультуры и местные продукты.
15 сентября
Время: 19:00
Место: Алексеевская 10/16
На ужине будет курс из восьми подач:
- Овечий сыр/березовый сок
- Томаты
- Судак/ щучья икра/ бузина
- Галантин/ молоки осетра/ крапива
- Кефаль/ раки/ гарям из томатов
- Сезонные травы
- Козленок/ кровянка/ яблоки
- Козий сыр/ ревень
Для бронирования звоните по телефону +7(831)410-91-90.
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