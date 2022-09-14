Гастроужин «Донские рассказы» в Lamvil

15 сентября в Нижний Новгород приедет шеф-повар ресторанов La Fabbrica и Ялла из Ростова-на-Дону — Олег Колесниченко. Он стажировался на кухнях шефов мишленовских заведений в Италии, Испании и Мексике. Шеф умело сочетает креативную подачу, разные гастрокультуры и местные продукты.