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Гастроужин «Донские рассказы» в Lamvil

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15 сентября в Нижний Новгород приедет шеф-повар ресторанов La Fabbrica и Ялла из Ростова-на-Дону — Олег Колесниченко. Он стажировался на кухнях шефов мишленовских заведений в Италии, Испании и Мексике. Шеф умело сочетает креативную подачу, разные гастрокультуры и местные продукты.

 

15 сентября

Время: 19:00

Место: Алексеевская 10/16

 

 

На ужине будет курс из восьми подач:

  • Овечий сыр/березовый сок
  • Томаты
  • Судак/ щучья икра/ бузина
  • Галантин/ молоки осетра/ крапива
  • Кефаль/ раки/ гарям из томатов
  • Сезонные травы
  • Козленок/ кровянка/ яблоки
  • Козий сыр/ ревень

Для бронирования звоните по телефону +7(831)410-91-90.

 

 

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