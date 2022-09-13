Нижний Новгород в летнем топе у путешественников

Нижний Новгород часто выбирали для познавательных городских поездок. В этом же рейтинге — Санкт-Петербург, Москва и Казань. Также россияне часто выбирали маршруты по историческим городам Золотого кольца и Русского Севера.

Кроме того, с мая по август по стране отдохнуло около 25 миллионов туристов, что превысило показатели даже допандемийных лет.







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Фото: «Горький Нижний»