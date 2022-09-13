18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нижний Новгород в летнем топе у путешественников

Поделиться:

Ростуризм подвел итоги летнего туристического сезона. Жители страны любят столицу Приволжья и ставят ее в один ряд с Петербургом и Москвой.

 

Нижний Новгород часто выбирали для познавательных городских поездок. В этом же рейтинге — Санкт-Петербург, Москва и Казань. Также россияне часто выбирали маршруты по историческим городам Золотого кольца и Русского Севера.

Кроме того, с мая по август по стране отдохнуло около 25 миллионов туристов, что превысило показатели даже допандемийных лет.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото:  «Горький Нижний»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: