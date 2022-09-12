По-сентябрьски теплая: рассказываем о погоде в Нижнем Новгороде

Сегодня, 12 сентября, днем температура воздуха поднимется до +15 градусов, а небо затянет тучами. Ветер подует с юго-востока со скоростью 2,2 метра в секунду. Во вторник, 13 сентября, в дневное время будет теплее — до +16 градусов по Цельсию, также ожидается малая облачность. К ночи похолодает до +12, возможен дождь. Ветер сменится на восточный, его порывы достигнут четырех метров в секунду.

В среду, 14 сентября, будет дождливо и пасмурно. Воздух прогреется только до +14 градусов, скорость и направление ветра не изменятся. В четверг, 15 сентября, утром прогнозируются осадки. В дневные часы столбики термометров покажут +15, вечером — +12. Ветер сменится на южный с порывами до 2,4 метров в секунду.

В пятницу, 16 сентября, столбики термометров покажут также до +15 градусов, но порывы южного ветра усилятся до трех метров в секунду.







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