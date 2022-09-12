Нижегородцы напишут этнографический диктант

С 3 по 8 ноября в Нижнем пройдет Большой этнографический диктант на русском, английском или испанском языках. Акция проводится по всему миру.
«Цель диктанта - привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну», — отмечают организаторы.
В диктанте можно принять онлайн или офлайн. Для офлайн-участия в диктанте необходимо прийти на площадку акции, предоставленную регионом. Ответить на вопросы в онлайн-формате можно здесь.
Задания для участников до 16 лет состоят из 20 вопросов, для участников старше 16 лет — из 30 вопросов, 20 из которых - общие для всех, 10 — уникальные для каждого субъекта России.
Правильные ответы на задания опубликуют на сайте диктанта до 11 ноября.
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Фото: unsplash
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