Нижегородцы напишут этнографический диктант

«Цель диктанта - привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну», — отмечают организаторы.

В диктанте можно принять онлайн или офлайн. Для офлайн-участия в диктанте необходимо прийти на площадку акции, предоставленную регионом. Ответить на вопросы в онлайн-формате можно здесь.

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 вопросов, для участников старше 16 лет — из 30 вопросов, 20 из которых - общие для всех, 10 — уникальные для каждого субъекта России.

Правильные ответы на задания опубликуют на сайте диктанта до 11 ноября.

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Фото: unsplash