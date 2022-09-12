На Нижегородской ярмарке появился стереоскоп

С помощью бинокля можно увидеть старинные постройки и узнать, как жил город два столетия назад.

«Этот деревянный ящик позволяет просматривать стеклянные стереослайды с механической системой переключения кадров. Точно такая же технология была популярна в XIX веке», — отмечается в сообщении.

Где его найти? Стереоскоп расположили под крышей между главным ярмарочным домом и первым павильоном.









Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб