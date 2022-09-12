На Нижегородской ярмарке появился стереоскоп

На территории Нижегородской ярмарки установили стереоскоп. Он позволяет увидеть 12 архивных кадров. Таксифот показывает стереофотографии исторического и торгового объекта конца XIX — начала XX веков.
С помощью бинокля можно увидеть старинные постройки и узнать, как жил город два столетия назад.
«Этот деревянный ящик позволяет просматривать стеклянные стереослайды с механической системой переключения кадров. Точно такая же технология была популярна в XIX веке», — отмечается в сообщении.
Где его найти? Стереоскоп расположили под крышей между главным ярмарочным домом и первым павильоном.
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Фото: архив пресс-служб
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