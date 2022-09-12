Зож-центр «Планета здоровья» в «Швейцарии»

В парке «Швейцария» открылась образовательная площадка нового формата. Нижегородцы могут получить новые знания о здоровом образе жизни и профилактике хронических заболеваний, принять участие в психологических тренингах, флешмобах и мастер-классах.
«Команда специалистов будет реализовывать лучшие психолого-педагогические практики в сфере профилактики трудиться над тем, чтобы в полной мере помочь реализовать потенциальные возможности жителей нашего региона в увеличении продолжительности здорового долголетия», — отмечает главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.
Центр «Планета здоровья» будет открыт каждый день с 10:00 до 20:00. Вход с остановки «улицы Батумская».
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Фото: сообщества парка «ВКонтакте»
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