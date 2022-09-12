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Зож-центр «Планета здоровья» в «Швейцарии»

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В парке «Швейцария» открылась образовательная площадка нового формата. Нижегородцы могут получить новые знания о здоровом образе жизни и профилактике хронических заболеваний, принять участие в психологических тренингах, флешмобах и мастер-классах.

 

«Команда специалистов будет реализовывать лучшие психолого-педагогические практики в сфере профилактики трудиться над тем, чтобы в полной мере помочь реализовать потенциальные возможности жителей нашего региона в увеличении продолжительности здорового долголетия», — отмечает главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Центр «Планета здоровья» будет открыт каждый день с 10:00 до 20:00. Вход с остановки «улицы Батумская».



 

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Фото: сообщества парка «ВКонтакте»

 

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