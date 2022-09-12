Зож-центр «Планета здоровья» в «Швейцарии»

«Команда специалистов будет реализовывать лучшие психолого-педагогические практики в сфере профилактики трудиться над тем, чтобы в полной мере помочь реализовать потенциальные возможности жителей нашего региона в увеличении продолжительности здорового долголетия», — отмечает главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Центр «Планета здоровья» будет открыт каждый день с 10:00 до 20:00. Вход с остановки «улицы Батумская».







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщества парка «ВКонтакте»