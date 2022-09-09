Научно-популярный фестиваль «Теория всего» в «Швейцарии»

Зрители познакомятся с лекциями по шести тематикам. Их организовал — Совет молодых ученых Нижегородской области.

Нижегородцы услышат выступления победителей всероссийских грантовых конкурсов, ученых со степенью, руководителей региональных лабораторий.

Лекторий пройдет 18 сентября в 11:00 по адресу: проспект Гагарина, 35А. Вход бесплатный, а программу и ссылку на регистрацию можно найти здесь.







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Фото: архив парка