Научно-популярный фестиваль «Теория всего» в «Швейцарии»

18 сентября в парке «Швейцария» откроется фестиваль «Теория всего». В пространстве «Бублик» пройдут лекции по физике, космосу, химии, медицине, техническим и гуманитарным наукам.
Зрители познакомятся с лекциями по шести тематикам. Их организовал — Совет молодых ученых Нижегородской области.
Нижегородцы услышат выступления победителей всероссийских грантовых конкурсов, ученых со степенью, руководителей региональных лабораторий.
Лекторий пройдет 18 сентября в 11:00 по адресу: проспект Гагарина, 35А. Вход бесплатный, а программу и ссылку на регистрацию можно найти здесь.
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Фото: архив парка
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