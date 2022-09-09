18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

По Волге пустят «Соталию»

Поделиться:

В Нижегородской области будет ходить новое судно «Соталия». Нижегородцы и гости города станут его первыми пассажирами.

 

Главная особенность судна — застекленный корпус, которые открывает обзор на речные виды. Салон вмещает до 30 пассажиров. Осадка судна всего 0,5 метров, что позволяет ему ходить на маловодье. Также судно можно использовать для грузовых перевозок.

«Соталия» построена по заказу Объединенной судостроительной корпорации. Ее назвали в честь речного дельфина. Практически все оборудование и материалы сделаны в России.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»


 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: