По Волге пустят «Соталию»

Главная особенность судна — застекленный корпус, которые открывает обзор на речные виды. Салон вмещает до 30 пассажиров. Осадка судна всего 0,5 метров, что позволяет ему ходить на маловодье. Также судно можно использовать для грузовых перевозок.

«Соталия» построена по заказу Объединенной судостроительной корпорации. Ее назвали в честь речного дельфина. Практически все оборудование и материалы сделаны в России.







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Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»



