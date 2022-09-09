Нижегородские архитектурные проекты в шорт-листе IPI Award

В номинации «Культура» представлены пакгаузы на Стрелке — галерея и концертный зал, выполненные по проекту архитектурного бюро «СПИЧ».

Среди финалистов номинации «Реконструкция» — нижегородская филармония имени Ростроповича, обновленная по проекту нижегородского бюро «ГОРА».

На конкурс было подано 139 заявок в семи номинациях. Из них отобрали 37 объектов.







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Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»



