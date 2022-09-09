Стартовал прием заявок на участие в волонтерском лагере-семинаре

В программе мастер-классы для развития навыков soft-skills и большой событийный блок. Участников распределят по двум направлениям: для новичков и для действующих волонтеров, готовых прокачать навыки.

Он пройдет в загородном центре «Дзержинец» (Кстовский район, с. Кадницы) с 30 сентября по 2 октября. Принять участие могут жители Нижегородской области от 18 до 75 лет. Связь с организаторами по почте: volcamp@yandex.ru.









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Фото: unsplash