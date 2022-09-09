Стартовала регистрация на бизнес-стендап «Свои грабли»

В нижегородском технопарке «Анкудиновка» пройдет очередной эффектный и полезный стендап для предпринимателей «Свои грабли» – о проектах, изменивших жизнь региона к лучшему.
Нижегородских предпринимателей приглашают в проект бизнес-стендапа «Свои грабли».
1 декабря восемь участников расскажут о своем предпринимательском опыте. Выступление им помогут подготовить профессиональные комики и стендаперы. В составе конкурсного жюри — успешные предприниматели, инвесторы, эксперты из различных областей.
Чтобы стать победителем, проект должен быть: нетривиальным,максимально проработанным, масштабным и перспективным.
Подать заявку на участие в бизнес-стендапе можно на сайте до 15 сентября.
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