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Стартовала регистрация на бизнес-стендап «Свои грабли»

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В нижегородском технопарке «Анкудиновка» пройдет очередной эффектный и полезный стендап для предпринимателей «Свои грабли» – о проектах, изменивших жизнь региона к лучшему.

 

 

Нижегородских предпринимателей приглашают в проект бизнес-стендапа «Свои грабли».

1 декабря восемь участников расскажут о своем предпринимательском опыте. Выступление им помогут подготовить профессиональные комики и стендаперы. В составе конкурсного жюри — успешные предприниматели, инвесторы, эксперты из различных областей.

Чтобы стать победителем, проект должен быть: нетривиальным,максимально проработанным, масштабным и перспективным.

Подать заявку на участие в бизнес-стендапе можно на сайте до 15 сентября.



 

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