Стартовала регистрация на бизнес-стендап «Свои грабли»

Нижегородских предпринимателей приглашают в проект бизнес-стендапа «Свои грабли».

1 декабря восемь участников расскажут о своем предпринимательском опыте. Выступление им помогут подготовить профессиональные комики и стендаперы. В составе конкурсного жюри — успешные предприниматели, инвесторы, эксперты из различных областей.

Чтобы стать победителем, проект должен быть: нетривиальным,максимально проработанным, масштабным и перспективным.

Подать заявку на участие в бизнес-стендапе можно на сайте до 15 сентября.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.