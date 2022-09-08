ГЖД увеличит число туристических рейсов

Дополнительный поезд «Киров – Нижний Новгород – Адлер» будет курсировать с 18 по 29 сентября. Из Кирова он отправится в 21:49 по четным числам, а в Адлер прибудет через два дня в 06:28. Обратно из Адлера поезд отправится с 21 сентября в 11:42 по нечетным числам и прибудет в Киров через два дня в 18:35.

Поезд «Волга» сообщением «Нижний Новгород – Санкт-Петербург» будет курсировать до конца года в ежедневном режиме. Кроме того, с начала сентября увеличится периодичность курсирования поездов «Казань – Санкт-Петербург» и «Нижний Новгород – Казань». Ранее они выходили на маршрут по отдельным датам.







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Фото: пресс-служба ГЖД