18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

ГЖД увеличит число туристических рейсов

Поделиться:

Горьковская железная дорога увеличит число рейсов в туристические регионы. На маршрут выйдут дополнительные сезонные поезда и увеличится периодичность курсирования. Добраться до Санкт-Петербурга, Казани и курортов черноморского побережья станет проще.

 

Дополнительный поезд «Киров – Нижний Новгород – Адлер» будет курсировать с 18 по 29 сентября. Из Кирова он отправится в 21:49 по четным числам, а в Адлер прибудет через два дня в 06:28. Обратно из Адлера поезд отправится с 21 сентября в 11:42 по нечетным числам и прибудет в Киров через два дня в 18:35.

Поезд «Волга» сообщением «Нижний Новгород – Санкт-Петербург» будет курсировать до конца года в ежедневном режиме. Кроме того, с начала сентября увеличится периодичность курсирования поездов «Казань – Санкт-Петербург» и «Нижний Новгород – Казань». Ранее они выходили на маршрут по отдельным датам.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: пресс-служба ГЖД

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: