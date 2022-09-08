Нижегородские разработчики смогут получить до 20 миллионов

В Нижегородской области стартовал грантовый конкурс в сфере информационных технологий. Разработчики могут получить от одного до 20 миллионов рублей.
Предприниматели из Нижнего Новгорода с инновационными идеями могут отправить заявку по ссылке. Грантовая поддержка поможет разработать собственные цифровые продукты и подготовить их к выводу на рынок.
Принять участие и отправить заявку на конкурс можно до 14 октября 2022 года. Узнать подробности, условия конкурса, а также получить консультацию и помощь можно здесь.
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Фото: unsplash
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