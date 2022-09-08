18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Соревнования по парашютному спорту впервые в Нижнем

Поделиться:

В Нижегородской области впервые пройдут соревнования по парашютному спорту на Кубок Владимира Помолова. Город соберет 40 спортсменов из разных городов России.

 

Соревнования развернутся на трех площадках с 9 по 11 сентября: на аэродроме «Правдинск» в деревне Истомино, в ФОКе «Олимпийский» (Балахна) и на территории Стрелки.

На кубке представлено две дисциплины:

  • атлетическое многоборье — это кросс по пересеченной местности, плавание вольным стилем и точность приземления
  • «Точность приземления — личная» — семь прыжков, из которых пять включены в обязательную программу, шестой прыжок — в полуфинале, седьмой — уже в финале на Стрелке.

Планируется, что соревнования станут ежегодными.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: