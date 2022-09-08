Соревнования по парашютному спорту впервые в Нижнем

В Нижегородской области впервые пройдут соревнования по парашютному спорту на Кубок Владимира Помолова. Город соберет 40 спортсменов из разных городов России.
Соревнования развернутся на трех площадках с 9 по 11 сентября: на аэродроме «Правдинск» в деревне Истомино, в ФОКе «Олимпийский» (Балахна) и на территории Стрелки.
На кубке представлено две дисциплины:
- атлетическое многоборье — это кросс по пересеченной местности, плавание вольным стилем и точность приземления
- «Точность приземления — личная» — семь прыжков, из которых пять включены в обязательную программу, шестой прыжок — в полуфинале, седьмой — уже в финале на Стрелке.
Планируется, что соревнования станут ежегодными.
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Фото: архив пресс-служб
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