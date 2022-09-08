Соревнования по парашютному спорту впервые в Нижнем

Соревнования развернутся на трех площадках с 9 по 11 сентября: на аэродроме «Правдинск» в деревне Истомино, в ФОКе «Олимпийский» (Балахна) и на территории Стрелки.

На кубке представлено две дисциплины:

атлетическое многоборье — это кросс по пересеченной местности, плавание вольным стилем и точность приземления

«Точность приземления — личная» — семь прыжков, из которых пять включены в обязательную программу, шестой прыжок — в полуфинале, седьмой — уже в финале на Стрелке.

Планируется, что соревнования станут ежегодными.

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Фото: архив пресс-служб