Из Нижнего Новгорода отправится Хогвартс-экспресс с Гарри Поттером, Добби и Волан-де-Мортом

Волшебный Хогвартс Экспресс — это путешествие вместе с волшебными героями — Гермионой, Гарри Поттером, Добби, Волан-де-Мортом, профессором Дамблдором и даже Драко Малфоем .

Гостей экскурсии научат чародейству и зельеварению, познакомят с ​живой совой Буклей и ядовитой змеей Нагайной, а в подарок каждому — волшебная палочка и сладости.