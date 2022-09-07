Из Нижнего Новгорода отправится Хогвартс-экспресс с Гарри Поттером, Добби и Волан-де-Мортом

11 сентября с Московского вокзала с платформы 9 ¾ отправится волшебный Хогвартс-экспресс. Гости экскурсии познакомятся с Гермионой, Добби, Дамблдором и живой совой Буклей.
Волшебный Хогвартс Экспресс — это путешествие вместе с волшебными героями — Гермионой, Гарри Поттером, Добби, Волан-де-Мортом, профессором Дамблдором и даже Драко Малфоем .
Гостей экскурсии научат чародейству и зельеварению, познакомят с живой совой Буклей и ядовитой змеей Нагайной, а в подарок каждому — волшебная палочка и сладости.
11 сентября
Время: 12:00
Место: отправление от Московского вокзала
Рекомендуем прибывать заранее, чтобы успеть пройти сквозь стену между платформами! Подробности здесь.
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