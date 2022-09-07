18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Из Нижнего Новгорода отправится Хогвартс-экспресс с Гарри Поттером, Добби и Волан-де-Мортом

Поделиться:

11 сентября с Московского вокзала с платформы 9 ¾ отправится волшебный Хогвартс-экспресс. Гости экскурсии познакомятся с Гермионой, Добби, Дамблдором и живой совой Буклей.

Волшебный Хогвартс Экспресс — это путешествие вместе с волшебными героями — Гермионой, Гарри Поттером, Добби, Волан-де-Мортом, профессором Дамблдором и даже Драко Малфоем .

Гостей экскурсии научат чародейству и зельеварению, познакомят с ​живой совой Буклей и ядовитой змеей Нагайной, а в подарок каждому — волшебная палочка и сладости.

11 сентября

Время: 12:00

Место: отправление от Московского вокзала

 

Рекомендуем прибывать заранее, чтобы успеть пройти сквозь стену между платформами! Подробности здесь.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: