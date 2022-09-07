Джазовый фестиваль в «Швейцарии»

В предстоящий уикенд в парке «Швейцария» пройдет традиционный джазовый фестиваль. В этом году он посвящен 100-летию джаза в России.
В программе фестиваля «Осень в Швейцарии» — выступления коллективов, музыкантов, солистов. Хедлайнер: звезда мирового джаза Игорь Бутман и его квинтет.
«Программа разнообразна и насыщенна, она позволяет познакомиться с различными стилями джаза, приобщить к культуре этого музыкального направления и взрослую, и детскую аудиторию», — отмечают организаторы проекта.
Фестиваль пройдет три дня: с 9 по 11 сентября.
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Фото: сообщество парка «ВКонтакте»
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