Джазовый фестиваль в «Швейцарии»

В программе фестиваля «Осень в Швейцарии» — выступления коллективов, музыкантов, солистов. Хедлайнер: звезда мирового джаза Игорь Бутман и его квинтет.

«Программа разнообразна и насыщенна, она позволяет познакомиться с различными стилями джаза, приобщить к культуре этого музыкального направления и взрослую, и детскую аудиторию», — отмечают организаторы проекта.

Фестиваль пройдет три дня: с 9 по 11 сентября.







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Фото: сообщество парка «ВКонтакте»