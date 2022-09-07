«Торпедо» разгромил хабаровский «Амур»

Шайба в воротах «Амура» оказалась на первой же минуте. Гол забил Михаил Орлов. Вторая шайба заброшена Николаем Коваленко. После чего в ворота соперников нижегородцы забили еще четыре раза. Это были — Кирилл Воронин, Марк Марин, Алексей Кручинин и Никита Шавин.

Следующий домашний матч «Торпедо» пройдет 8 сентября против «Автомобилиста». Билеты здесь.







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Фото: Telegram-канал губернатора