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«Торпедо» разгромил хабаровский «Амур»

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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» во втором матче сезона обыграл хабаровский «Амур». Игра завершилась со счетом 6:1. Автозаводцы вели на протяжении всей игры, а в третьем периоде забросили в ворота соперникам четыре шайбы.

 

Шайба в воротах «Амура» оказалась на первой же минуте. Гол забил Михаил Орлов. Вторая шайба заброшена Николаем Коваленко. После чего в ворота соперников нижегородцы забили еще четыре раза. Это были — Кирилл Воронин, Марк Марин, Алексей Кручинин и Никита Шавин.

Следующий домашний матч «Торпедо» пройдет 8 сентября против «Автомобилиста». Билеты здесь.



 

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Фото: Telegram-канал губернатора

 

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