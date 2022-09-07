«Где вход?»: экскурсии по студгородку университета Лобачевского

7 сентября стартует марафон экскурсий по студгородку университета Лобачевского. На территории располагаются шесть учебных корпусов, четыре общежития и институт живых систем. А если повезет, то во время прогулки можно встретить и белок, которые перебрались в студгородок из парка «Швейцария».
Какой самый частый вопрос, который задают будущие студенты, которые впервые попадают на территорию университетского кампуса на проспекте Гагарина? Правильно. «Где вход?».
На экскурсиях вы узнаете, почему первые разговоры о строительстве зданий для университета велись еще до революции 1917 года, а первый учебный корпус был построен только в 1958 году. Также, когда и как построены здания корпусов и общежитий ННГУ, откуда были привезены деревья для посадки, где находится виварий и что это такое.
Сбор участников на главной аллее студенческого городка (проспект Гагарина, 23).
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