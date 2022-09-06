Нижегородская телебашня станет «тигриной»

Тематическую иллюминацию в эти дни зажгут телебашни по всей стране: в Воронеже, Калуге, Костроме, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Пятигорске, Твери, Туле, Челябинске, Перми, Якутске и других городах.

Сколько амурских тигров осталось на Земле, объявят во Владивостоке, на II Международном форуме по сохранению тигра. Он пройдет на площадках Восточного экономического форума. До этого момента ученые хранят интригу.

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