Путеводитель по благотворительному Нижнему XIX века

К Международному дню благотворительности просветительский проект Arzamas создал путеводитель по благотворительной России XIX века. Серия из 27 аудио-рассказов, посвященных разным городам России — от Петербурга до Нижнего Новгорода. Можно узнать о ночлежках, богадельнях, домах призрения и других благотворительных заведениях Российской империи.
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В путеводителе можно найти и Нижний Новгород. Узнать о Вдовьем и Ночлежном домах и здании бывшей городской думы.
В каждом из выпусков — история конкретного дома и организация, которая в нем находилась и создала благотворительную инициативу. Все рассказы проиллюстрированы и дополнены справками.
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