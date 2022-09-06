Путеводитель по благотворительному Нижнему XIX века

В путеводителе можно найти и Нижний Новгород. Узнать о Вдовьем и Ночлежном домах и здании бывшей городской думы.

В каждом из выпусков — история конкретного дома и организация, которая в нем находилась и создала благотворительную инициативу. Все рассказы проиллюстрированы и дополнены справками.









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