Нижегородские must-see участвуют в туристической премии

Среди кандидатов от Нижегородской области — Золотая хохлома, Пакгаузы на Стрелке, круиз на теплоходе «Мустай Карим», озеро Светлояр, городецкий пряник и музыкальный мультижанровый фестиваль «Столица закатов», который в этом году собрал всю Россию в Нижнем Новгороде.

Поддержать Нижегородскую область и отдать свой голос можно по ссылке.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний 800