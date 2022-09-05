Нижегородские must-see участвуют в туристической премии

Онлайн-голосование ежегодной премии Russian Traveler Awards 2022 стартовало. Нижегородские культурные объекты, места и события претендуют на победу в конкурсе лучших направлений России для туристов.
Среди кандидатов от Нижегородской области — Золотая хохлома, Пакгаузы на Стрелке, круиз на теплоходе «Мустай Карим», озеро Светлояр, городецкий пряник и музыкальный мультижанровый фестиваль «Столица закатов», который в этом году собрал всю Россию в Нижнем Новгороде.
Поддержать Нижегородскую область и отдать свой голос можно по ссылке.
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Фото: Нижний 800
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