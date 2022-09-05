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Нижегородские must-see участвуют в туристической премии

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Онлайн-голосование ежегодной премии Russian Traveler Awards 2022 стартовало. Нижегородские культурные объекты, места и события претендуют на победу в конкурсе лучших направлений России для туристов.

 

Среди кандидатов от Нижегородской области — Золотая хохлома, Пакгаузы на Стрелке, круиз на теплоходе «Мустай Карим», озеро Светлояр, городецкий пряник и музыкальный мультижанровый фестиваль «Столица закатов», который в этом году собрал всю Россию в Нижнем Новгороде.

Поддержать Нижегородскую область и отдать свой голос можно по ссылке.

 

 

 

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Фото: Нижний 800

 

 

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