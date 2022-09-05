18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Дни открытых дверей в библиотеке имени Ленина

Поделиться:

С 5 по 7 сентября в Нижегородской областной библиотеке имени Ленина пройдут Дни открытых дверей. Можно прийти и познакомиться с историческим зданием, построенным в 40-е годы XIX века для Александровского дворянского института. Посетителям покажут уникальные издания отдела редких книг и рукописей.

 

В программе: бесплатные экскурсии по библиотеке, акция «Книговорот по-нижегородски», где можно пополнить свою личную библиотеку, выставка живописи Александра Рябинина «Времена года», лекторий и мастер-класс по упаковке книг в подарок.

Мероприятия Дней открытых дверей проходят с 09:00 до 18:00.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: telegram-канал «Горький Нижний»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: