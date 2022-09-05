Дни открытых дверей в библиотеке имени Ленина

В программе: бесплатные экскурсии по библиотеке, акция «Книговорот по-нижегородски», где можно пополнить свою личную библиотеку, выставка живописи Александра Рябинина «Времена года», лекторий и мастер-класс по упаковке книг в подарок.

Мероприятия Дней открытых дверей проходят с 09:00 до 18:00.

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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»