Синоптики рассказали о погоде в Нижнем в начале недели

Новая рабочая неделя будет дождливой и пасмурной. С 5 по 11 сентября температура воздуха в дневное время суток достигнет максимум +12 градусов по Цельсию. В начале недели обещают ливни.

Самые сильные дожди пройдут по региону в понедельник, вторник и среду, 5,6 и 7 сентября соответственно.

В понедельник, 5 сентября, дневная температура воздуха достигнет +12 градусов. Со вторника по пятницу — не превысит +11. В пятницу и в выходные будет теплее на один градус и без осадков.

Максимальная температура ночью — +6.





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Фото: unsplash



