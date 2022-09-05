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Статус ОКН может получить дом из «Жмурок»

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Дом, в котором проходили съемки фильма «Жмурки», планируют взять под охрану и присвоить статус ОКН. Об этом рассказал губернатор региона, отвечая на комментарий нижегородца в социальной сети.

 

Сейчас дом №8 по улице Провиантской находится в плохом состоянии – его стены обветшали, а часть деревянных конструкций сгнила.

Нижегородец написал губернатору с просьбой взять дом под охрану. Глеб Никитин прокомментировал, что здание уже включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

«Сейчас идут процессы получения статуса и государственная историко-культурная экспертиза. Решение будет принято уже в этом году», — ответил глава региона.

Напомним, открывшись после капитального ремонта, исторический особняк на Верхневолжской набережной стал не просто Домом архитектора, которым являлся с 1973 года. Благодаря сразу нескольким командам архитекторов теперь это современное культурное пространство с бережно хранимым прошлым, гостеприимным настоящим и панорамными окнами в будущее.

В августе в пространстве стартовал «Архитектурный четверг». Каждый четверг будут проходить встречи, лекции, прогулки, мастер-классы и дискуссии с представителями индустрии.


 

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Фото: opentextnn.ru

 

 

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