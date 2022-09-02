Презентация путеводителя «Литературный Нижний за 800 шагов»

Нижегородская Высшая школа экономики презентует путеводитель «Литературный Нижний за 800 шагов». Его создали студенты и преподаватели нижегородского кампуса, чтобы показать всю сложность и многообразие литературной истории города.
Уже сегодня, 2 сентября, в учебном корпусе Вышки на Большой Печерской создатели сборника проведут для всех желающих презентацию своего проекта и расскажут про историко-литературный контекст жизни города.
Участники узнают, кто первым назвал Нижний — «Нежным Новгородом» и почему во время войны с Наполеоном столица Приволжья стала одной из главных локаций русской литературы.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
Адрес: улица Большая Печерская, 25/12 в 17:00.
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