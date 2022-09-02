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Презентация путеводителя «Литературный Нижний за 800 шагов»

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Нижегородская Высшая школа экономики презентует путеводитель «Литературный Нижний за 800 шагов». Его создали студенты и преподаватели нижегородского кампуса, чтобы показать всю сложность и многообразие литературной истории города.

 

Уже сегодня, 2 сентября, в учебном корпусе Вышки на Большой Печерской создатели сборника проведут для всех желающих презентацию своего проекта и расскажут про историко-литературный контекст жизни города.

Участники узнают, кто первым назвал Нижний — «Нежным Новгородом» и почему во время войны с Наполеоном столица Приволжья стала одной из главных локаций русской литературы.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Адрес: улица Большая Печерская, 25/12 в 17:00.



 

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