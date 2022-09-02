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Какая погода придет в Нижний Новгород в выходные?

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В предстоящие осенние выходные в столицу Приволжья придет похолодание и переменная облачность. Рассказываем о погоде до конца недели — в прогнозах синоптиков.

 

Telegram-канал ИРГСНО

В субботу, 3 сентября, утром столбики термометров покажут +8 градусов, днем потеплеет до+15. Вечером температура воздуха опустится до отметки в +9 градусов по Цельсию. Целый день будет пасмурно, малооблачно, но осадков не ожидается. Скорость западного ветра достигнет почти пяти метров в секунду.

В воскресенье, 4 сентября, утром будет прохладно, малооблачно и до +6 градусов. Осадков также не ожидается. Днем синоптики прогнозируют облачную погоду, воздух прогреется до +15, а вечером и ночью температура воздуха понизится до +6. Ветер ослабнет до 2,5 метров в секунду.


 

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