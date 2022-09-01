Световая инсталляция на 196-метровой телебашне ко Дню знаний

Иллюминация будет работать с 20:00 до 23:00.

1 сентября архитектурно-художественную подсветку включат многие телебашни. Например, праздничные огни зажгут — в Казани, Перми и других.

Напомним, система освещения на нижегородской телебашне состоит из светодиодных пикселей на ее гранях, а также линейных прожекторов, образующих «световой пояс» по периметру.





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Фото: Нижний 800