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Световая инсталляция на 196-метровой телебашне ко Дню знаний

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1 сентября нижегородскую телебашню украсит световая инсталляция. На 196-метровой башне появятся динамические световые композиции в осенних тонах, а на гранях конструкции — текстовое поздравление.

 

Иллюминация будет работать с 20:00 до 23:00.

1 сентября архитектурно-художественную подсветку включат многие телебашни. Например, праздничные огни зажгут — в Казани, Перми и других.

Напомним, система освещения на нижегородской телебашне состоит из светодиодных пикселей на ее гранях, а также линейных прожекторов, образующих «световой пояс» по периметру.


 

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Фото: Нижний 800

 

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