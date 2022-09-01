Световая инсталляция на 196-метровой телебашне ко Дню знаний

1 сентября нижегородскую телебашню украсит световая инсталляция. На 196-метровой башне появятся динамические световые композиции в осенних тонах, а на гранях конструкции — текстовое поздравление.
Иллюминация будет работать с 20:00 до 23:00.
1 сентября архитектурно-художественную подсветку включат многие телебашни. Например, праздничные огни зажгут — в Казани, Перми и других.
Напомним, система освещения на нижегородской телебашне состоит из светодиодных пикселей на ее гранях, а также линейных прожекторов, образующих «световой пояс» по периметру.
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Фото: Нижний 800
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