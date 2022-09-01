Цифра дня: только 22% нижегородцев счастливы

Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «НН.Собака.ru», женщины в среднем счастливее мужчин — уровень своего счастья они оценивают 3,6 балла, против 3,4 балла соответственно.

Молодежь до 24 лет оказалась самой счастливой. Состоящие в браке, в среднем счастливее холостых и незамужних — 3,61 балла против 3,23, а родители счастливее бездетных (3,64 балла против 3,11).

Кроме того, нижегородцы, зарабатывающие от 80 до 200 тысяч рублей, счастливее, чем те, кто получает за свою работу меньше или больше. Отмечается, абсолютно счастливыми себя считают 22% жителей Нижнего Новгорода. Еще 28% оценили свое состояние на 4 балла, а 24% — на 3.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.