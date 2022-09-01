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«Метеор» выйдет в навигацию по Волге

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В 2023 году судно на подводных крыльях «Метеор» выйдет в навигацию по Волге. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

 

«Метеоры» — судна с крыльевой схемой нового поколения, которая позволяет развивать скорость до 75 километров в час.

Суда на подводных крыльях создают в Чкаловском районе, но эксплуатируются они пока только в Ханты-Мансийском автономном округе, уже в 2023 году могут появиться и в акватории Волги.

 

 

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Фото: Нижний 800

 

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