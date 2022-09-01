В 2023 году судно на подводных крыльях «Метеор» выйдет в навигацию по Волге. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«Метеоры» — судна с крыльевой схемой нового поколения, которая позволяет развивать скорость до 75 километров в час.
Суда на подводных крыльях создают в Чкаловском районе, но эксплуатируются они пока только в Ханты-Мансийском автономном округе, уже в 2023 году могут появиться и в акватории Волги.
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Фото: Нижний 800
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