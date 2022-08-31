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Нижний в топе регионов России по упоминанию в соцсетях

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Нижний Новгород — туристическая точка притяжения. Насыщенная летняя событийная программа, богатая история и удобное расположение собирает жителей России в городе на слиянии двух рек. Ожидаемо, Нижегородская область входит в топ-10 регионов России по упоминанию в социальных сетях в контексте туризма.

 

Нижегородская область на седьмом месте. Исследование показало более 312 тысяч упоминаний — и это только за лето этого года (период с 1 июня по 25 августа).

В рейтинге компании «Медиалогия» учитывались сообщения на русском языке на всех основных медиаплатформах, форумах и блогах.

В первой тройке списка — Москва, Краснодарский край и Крым.

 


 

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Фото: Telegram-канал NN_Aero

 

 

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