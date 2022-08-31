Нижний в топе регионов России по упоминанию в соцсетях

Нижегородская область на седьмом месте. Исследование показало более 312 тысяч упоминаний — и это только за лето этого года (период с 1 июня по 25 августа).

В рейтинге компании «Медиалогия» учитывались сообщения на русском языке на всех основных медиаплатформах, форумах и блогах.

В первой тройке списка — Москва, Краснодарский край и Крым.





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Фото: Telegram-канал NN_Aero