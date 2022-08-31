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В День знаний откроется экоквест в кремле

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На территории Нижегородского кремля откроется экологический квест для детей «ЭкоДружно в Кремле». Прийти и поучаствовать можно будет 1 сентября сразу после торжественной линейки.

 

Нижегородский кремль соберет всех школьников на празднике, который пройдет рядом с детской площадкой «Детинец» у Елового сквера (рядом с Никольской башней).

В программе: фотофлешмоб, эстафеты по раздельному сбору и сбору экологичного школьного рюкзака, викторины и конкурсы на тему экотехнологий и переработки, мастер-классы и многое другое.

Время работы: с 16:00 до 18:00.

 

 

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Фото: Нижний800

 

 

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