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В Нижнем запустят три новых маршрута

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31 августа и 1 сентября в столице Приволжья запустят новые автобусные маршруты. Важно: в них будут действовать все льготы и пересадочные тарифы.

 

От площади Горького до площади Минина и Пожарского будет ходить автобус А-4. Этот маршрут компенсирует 31-й троллейбус.

Площадь Горького и поселок Ближнеконстантиново соединит автобус А-36. Он отправится по проспекту Гагарина, улицам Бекетова, Нартова, Корейской, Анкудиновскому шоссе, улице Горной, проспекту Гагарина, улицам Ларина и Полевой.

Еще один новый маршрут — А-47. Он отправится из Верхних Печер до ЖК «Новая Кузнечиха». На линии будет четыре автобуса малого класса.

Перевозчики на маршруты уже определены, сейчас с ними заключаются контракты.



 

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Фото: unsplash

 

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