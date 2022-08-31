Световую надпись на Стрелке отремонтируют

Напомним, недавно три буквы надписи погасли, а в АНО «Центр 800» отмечают, что ремонтные работы уже ведутся.

Напомним, внутри конструкций XIX века пакгаузов открылись концертное и выставочное пространства. Они уже успели стать главной точкой притяжения не только Нижнего, но и, кажется, всей страны. Смотрим фоторепортаж главного модного события этого лета — показа «Русские. Fashion night».







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