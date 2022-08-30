Двор-фест «Культурная Караваиха»

С 1 по 3 сентября команда проекта проведет творческий квест, а 4 сентября с 13:00 до 17:00 на территории, рядом с домом по адресу проспект Гагарина 112а, пройдет финальное мероприятие феста. Это презентация концепции развития территории микрорайона Караваиха в к/т Зарница.

Разработкой творческой концепции архитектурного видения территории занимался Институт Урбанистики.







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