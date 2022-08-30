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Двор-фест «Культурная Караваиха»

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С 1 по 4 сентября пройдет фестиваль «Культурная Караваиха». Гостей ждут мастер-классы, экскурсии, викторины, лекции, танцевальные флешмобы, чаепитие и детская барахолка. Участие бесплатное.

 

С 1 по 3 сентября команда проекта проведет творческий квест, а 4 сентября с 13:00 до 17:00 на территории, рядом с домом по адресу проспект Гагарина 112а, пройдет финальное мероприятие феста. Это презентация концепции развития территории микрорайона Караваиха в к/т Зарница.

Разработкой творческой концепции архитектурного видения территории занимался Институт Урбанистики.



 

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