Двор-фест «Культурная Караваиха»

С 1 по 4 сентября пройдет фестиваль «Культурная Караваиха». Гостей ждут мастер-классы, экскурсии, викторины, лекции, танцевальные флешмобы, чаепитие и детская барахолка. Участие бесплатное.
С 1 по 3 сентября команда проекта проведет творческий квест, а 4 сентября с 13:00 до 17:00 на территории, рядом с домом по адресу проспект Гагарина 112а, пройдет финальное мероприятие феста. Это презентация концепции развития территории микрорайона Караваиха в к/т Зарница.
Разработкой творческой концепции архитектурного видения территории занимался Институт Урбанистики.
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