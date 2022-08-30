В Нижнем пройдет марафон «Знание»

В Нижнем Новгороде появится одна из площадок фестиваля. На Ярмарке откроется трек «Знание. Наследие России». Его главной темой станут открытия в области культуры, науки и технологий: расскажут о современной истории и культурном коде страны

Выступления спикеров можно будет посмотреть онлайн на сайте.







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Фото: Telegram-канал ИРГСНО