Фестиваль Telling Stories на Красной Слободе

Участники Telling Stories поработают с представителями креативной среды города и кураторами от НИУ ВШЭ, пройдут блок лекций, воркшоп и спецпроект. Стать резидентом можно по одному из четырех направлений:

запуск и управление медиастартапом

мода

дизайн

саунд-арт и саунд-дизайн

Telling Stories — шанс для тех, кто запустил свой стартап или только готовит его, поучиться у лучших и обменяться опытом.

Чтобы стать резидентом фестиваля, заполняйте анкету по ссылке до 5 сентября включительно. Результаты объявят 10 сентября.