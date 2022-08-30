18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Фестиваль Telling Stories на Красной Слободе

Поделиться:

В арт-кластере на Красной Слободе впервые пройдет фестиваль креативных индустрий Telling Stories. 17 и 18 сентября НИУ ВШЭ проведет лекции, публичные дискуссии, выставки и резиденцию для креативного бизнеса. Организаторы приглашают участников.

 

Участники Telling Stories поработают с представителями креативной среды города и кураторами от НИУ ВШЭ, пройдут блок лекций, воркшоп и спецпроект. Стать резидентом можно по одному из четырех направлений:

  • запуск и управление медиастартапом
  • мода
  • дизайн
  • саунд-арт и саунд-дизайн

Telling Stories — шанс для тех, кто запустил свой стартап или только готовит его, поучиться у лучших и обменяться опытом.

Чтобы стать резидентом фестиваля, заполняйте анкету по ссылке до 5 сентября включительно. Результаты объявят 10 сентября.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: