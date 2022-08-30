Фестиваль Telling Stories на Красной Слободе

В арт-кластере на Красной Слободе впервые пройдет фестиваль креативных индустрий Telling Stories. 17 и 18 сентября НИУ ВШЭ проведет лекции, публичные дискуссии, выставки и резиденцию для креативного бизнеса. Организаторы приглашают участников.
Участники Telling Stories поработают с представителями креативной среды города и кураторами от НИУ ВШЭ, пройдут блок лекций, воркшоп и спецпроект. Стать резидентом можно по одному из четырех направлений:
- запуск и управление медиастартапом
- мода
- дизайн
- саунд-арт и саунд-дизайн
Telling Stories — шанс для тех, кто запустил свой стартап или только готовит его, поучиться у лучших и обменяться опытом.
Чтобы стать резидентом фестиваля, заполняйте анкету по ссылке до 5 сентября включительно. Результаты объявят 10 сентября.
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