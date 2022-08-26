Гастрофест на Рождественской: рассказываем, куда пойти и что есть

Программа на 27 августа:

«Пяткинъ» — специальные настойки к юбилею Нижегородской ярмарки, волжский квасок, нижегородское пиво, волжские углы с копченым лещом, петушки и рогалики от купца Пятова;

«Квеври» — живая музыка на летней веранде;

«Рюмочная на Софроновской» — старинные традиционные настойки к 200-летию Нижегородской ярмарки, а также нижегородские сувениры;

«Селедка и кофе» — музыкальное настроение от нижегородских диджеев: Vibe Impact, Арсений Залетов, LADIDADIDA;

«Луч 368» — музыкальное настроение от DJ, авторский гастросет, открытый бар на улице, всем девушкам комплимент от ресторана — бокал игристого;

« IZZI» — авторские домашние лимонады на летней веранде, полюбившаяся всеми спешл-шаверма, более 50 сортов крафта;

Spicy Band — гонконгские вафли и тайское мороженое Bubble Food, bubble-сэндвич «Чикен Тай»;

SKOBA — детское время в SKOBA: машинки на дистанционном управлении и батут для маленьких гостей;

«Бакладжан» — угощение домашней чачей, дегустация сыра, а также фотозона для гостей;

Coffee Cake — каждому гостю в подарок гайд по приготовлению холодных кофейных напитков в домашних условиях, предсказания от Пряни, сезонные фрукты и шарики детям;

«Безухов» — специальное меню в честь 200-летия Нижегородской ярмарки и вкусная волжская кухня от шефа Александра Голышева;

«Сияй» — DJ-set от резидентов бара, а также освежающие летние коктейли;

Nebar — outdoor-бал с локальными диджеями (20:00—23:00), бадминтон и фрисби в 21:00, а также презентация новых десертов в 22:30.

На время фестиваля будет ограничено автомобильное движение, запрещена парковка и стоянка транспортных средств по улице Рождественской от площади Маркина до Зеленского съезда с 00:01 27 августа до 05:00 28 августа.

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Фото: Нижний 800