Фритур «Криминальная ярмарка»

«Жизнь ночного города с драками и убийствами; жизнь, где рядом проигрывали последний двугривенный и целое состояние. Мир крупных капиталов, развлечения и разврата», — говорится в сообщении.

Запись на прогулку здесь.







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Фото: Нижний 800