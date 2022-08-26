Фритур «Криминальная ярмарка»

В субботу, 27 августа, пройдет аншлаговая прогулка по территории Нижегородской ярмарки с историями о самых страшных и низких поступках ее обитателей. Организаторы предлагают посмотреть на коммерческий быт: через кражи, скандалы и буйные праздники.
В субботу, 27 августа, пройдет аншлаговая прогулка по территории Нижегородской ярмарки с историями о самых страшных и низких поступках ее обитателей. Организаторы предлагают посмотреть на коммерческий быт: через кражи, скандалы и буйные праздники.
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