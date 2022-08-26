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Фритур «Криминальная ярмарка»

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В субботу, 27 августа, пройдет аншлаговая прогулка по территории Нижегородской ярмарки с историями о самых страшных и низких поступках ее обитателей. Организаторы предлагают посмотреть на коммерческий быт: через кражи, скандалы и буйные праздники.

 

«Жизнь ночного города с драками и убийствами; жизнь, где рядом проигрывали последний двугривенный и целое состояние. Мир крупных капиталов, развлечения и разврата», — говорится в сообщении.

Запись на прогулку здесь.



 

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Фото: Нижний 800

 

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