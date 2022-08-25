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Большой GARAGE CREATIVE FEST на Покровке

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27 августа на Большой Покровской пройдет GARAGE CREATIVE FEST. В субботней программе: творческие мастер-классы, турниры по настольным играм и много других активностей. Будет все, что нравится всем — от украшений до угощений, от керамики до косметики.

 

Подробная программа на 27 августа:

Зона мастер-классов:

  • 15:00 – 17:00 Рисование гуашью от арт-кофейни «Музей»
  • 16:00 – 18:00 Лепка из пластилина от арт-кофейни «Музей»
  • 17:00 – 19.00 Оригами от арт-кофейни «Музей»

Зона развлечений:

  • 15:00 – 20:00 Мафия от клуба «Парламент против Мафии»
  • 15:00 – 21:00 Настольные игры от клуба «Башня Мага»
  • 18:00 – 19:00 Интерактивы и розыгрыши призов

Зона маркета:

  • 15:00 – 21:00 Маркет локальных брендов от «MASHA FEST». Украшения, парфюмерия, одежда и многое другое

Сцена:

  • 20.00 Специальный музыкальный гость фестиваля – KADMÍR

 

27 августа, суббота

15:00 – 21:00

Большая Покровская 51А (площадь рядом с кинотеатром «Октябрь»).



 

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