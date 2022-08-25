Большой GARAGE CREATIVE FEST на Покровке

27 августа на Большой Покровской пройдет GARAGE CREATIVE FEST. В субботней программе: творческие мастер-классы, турниры по настольным играм и много других активностей. Будет все, что нравится всем — от украшений до угощений, от керамики до косметики.
Подробная программа на 27 августа:
Зона мастер-классов:
- 15:00 – 17:00 Рисование гуашью от арт-кофейни «Музей»
- 16:00 – 18:00 Лепка из пластилина от арт-кофейни «Музей»
- 17:00 – 19.00 Оригами от арт-кофейни «Музей»
Зона развлечений:
- 15:00 – 20:00 Мафия от клуба «Парламент против Мафии»
- 15:00 – 21:00 Настольные игры от клуба «Башня Мага»
- 18:00 – 19:00 Интерактивы и розыгрыши призов
Зона маркета:
- 15:00 – 21:00 Маркет локальных брендов от «MASHA FEST». Украшения, парфюмерия, одежда и многое другое
Сцена:
- 20.00 Специальный музыкальный гость фестиваля – KADMÍR
27 августа, суббота
15:00 – 21:00
Большая Покровская 51А (площадь рядом с кинотеатром «Октябрь»).
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