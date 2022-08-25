День Рождения парка «Швейцарии»: публикуем программу

Фестиваль продлится два дня – 27 и 28 августа. Откроют его нижегородские театр «Пиано» и клоуны Авабука и Ван Гог.

В субботу с 13:00 до 15:30 театры будут показывать спектакли на двух полянах детского парка, путешествовать по аллеям на больших велосипедах, вовлекая всех интерактивными шоу.

С 15:30 до 19:30 на центральной площади парка развернется театрализованное действо: спектакль «Бочонок», театр «Лисапед-шоу», спектакль «Из жизни аистов», театр «Пластилиновый дождь», спектакль «Небесная карусель», театр «Небесная карусель».

Затем программу продолжит праздничный концерт, который завершится в 21:00 Хэдлайнер дня – группа «РОК-ОСТРОВА».

В воскресенье праздник продолжится. В 19:00 на центральной площади пройдет фееричный спектакль «Мистиарий» театра «Странствующие куклы господина Пежо» из Санкт-Петербурга.







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Фото: сообщество парка