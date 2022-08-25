«Заповедные кварталы» проведут класс йоги. Средства отправят в женский кризисный центр

28 августа в саду мечтателей и изобретателей пройдет благотворительный класс йоги от студии Hot Yoga. Также в программе: благотворительная прогулка по историческим усадьбам — все вырученные средства передадут в Нижегородский женский кризисный центр.
Йога-класс проведет преподаватель классической йоги — Катя Постоева. После класса — прохладительные напитки и угощения, а затем прогулка по историческим усадьбам от историка Виктории Азаровой
Регистрация на мероприятие здесь. С собой также рекомендуется взять бутылку воды.
28 августа с 13:00 до 16:00.
Место: сад у дома на Короленко, 17
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)