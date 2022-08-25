«Заповедные кварталы» проведут класс йоги. Средства отправят в женский кризисный центр

Йога-класс проведет преподаватель классической йоги — Катя Постоева. После класса — прохладительные напитки и угощения, а затем прогулка по историческим усадьбам от историка Виктории Азаровой

Регистрация на мероприятие здесь. С собой также рекомендуется взять бутылку воды.

28 августа с 13:00 до 16:00.

Место: сад у дома на Короленко, 17







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