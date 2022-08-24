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В саду изобретателей откроется ландшафтная мастерская

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«Заповедные кварталы» проведут в саду изобретателей настоящую ландшафтную мастерскую — «Цветник в городе: как и зачем?». Каждый сможет спроектировать свой первый цветник. На встрече расскажут, что такое pop-up озеленение и какими бывают цветники, познакомят поближе с полезными дикими растениями.

 

26 августа

Время: 18:30

Место: улица Короленко, 17 (второй этаж)

 

 

Проведет мастерскую Анастасия Сонина — ландшафтный архитектор, амбассадор природы в городе и одна из создательниц сада мечтателей и изобретателей.

Подробности читайте на сайте.

 

 

 

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