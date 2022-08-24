В саду изобретателей откроется ландшафтная мастерская

«Заповедные кварталы» проведут в саду изобретателей настоящую ландшафтную мастерскую — «Цветник в городе: как и зачем?». Каждый сможет спроектировать свой первый цветник. На встрече расскажут, что такое pop-up озеленение и какими бывают цветники, познакомят поближе с полезными дикими растениями.