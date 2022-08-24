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Куда сходить, что купить и в каких заведениях побывать: новый чат-бот «Круиз по Волге»

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Сервис доставки «Самокат» запустил онлайн-гид по городам Поволжья. Новый telegram-bot расскажет об истории, интересных местах, заведениях и магазинах Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Ульяновска.

 

автор фото — Игорь Иванов

 

Сначала бот предлагает выбрать город, а потом — один из нескольких разделов: «История», «Урбанистика, места и виды», «Культура и искусство», «Новые люди и эмоции».

Например, виртуальное путешествие в столицу Приволжья стартует с «высадки с теплохода» в самом центре города, на Нижневолжской набережной. Гид предлагает «пройтись» по самым популярным галереям и открытым мастерским, «почувствовать» или «увидеть» Александровский сад и знаменитые закаты. Еще в нем есть плейлисты некоторых локаций, чтобы лучше прочувствовать город и его настроение.

Бот «Круиз по Волге» доступен по ссылке.



 

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